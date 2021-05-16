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علم فلسطين يظهر في احتفالات ليستر بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي

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الشارقة - اميمة ياسر - حقق ليستر سيتي مفاجأة كبيرة من العيار الثقيل بفوزه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك على حساب في المبارة النهائية بنتيجة 1-0.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ ليستر سيتي التي يتوج فيها بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك على مدار تاريخ النادي البالغ 137 عاما.

وشهدت احتفالات نجوم ليستر سيتي بالتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، ظهور علم فلسطين فوق أرضية ملعب "ويمبلي".

وعقب نهاية المباراة، قام ثنائي ليستر سيتي، حمزة تشودري وويسلي فوفانا برفع علم فلسطين أثناء مراسم تتويج الفريق بالبطولة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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