شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. سيراميكا يواجه المريخ السوداني وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض نادي سيراميكا، مباراة ودية أمام فريق المريخ السوداني، في السادسة مساء اليوم الأحد، ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مباريات مسابقة الدوري الممتاز، ويشارك في المباراة الودية، مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة سموحة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويستعد نادي سيراميكا لخوض مباراة أمام إنبي، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري.

ويسعى ضياء السيد، المدير الفني لنادي سيراميكا، لتجهيز كل اللاعبين خلال المرحلة المقبلة من الموسم، في ظل ضغط المباريات المتلاحق، في الفترة المقبلة.

ويخوض فريق المريخ السوداني معسكرا مغلقا بالقاهرة، استعدادا لمباراة الهلال السوداني بالدوري في 23 مايو من الشهر الجاري.