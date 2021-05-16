شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بدون غيابات فى مواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه لا توجد غيابات في صفوف الفريق عن مباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز بسبب الإيقافات.
أضاف الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق أن البطاقة الصفراء التي حصل عليها محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق أمس أمام إنبي هي الثانية له في الموسم الحالي.
ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل استعدادا للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الخميس في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.
من ناحية أخرى، يتمسك مسئولو نادي الزمالك برفع الإيقاف المفروض على محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق، لمدة مباراتين من جانب لجنة المسابقات باتحاد الكرة، رغم دخوله حيز التنفيذ بالفعل منذ مباراة إنبي التي أقيمت مساء أمس الجمعة وغاب عنها الفهد الأسمر للإيقاف، ولكن يرغب النادي في رفع الإيقاف قبل مباراة طلائع الجيش المقرر لها الخميس المقبل بالدورى.
وينتهى إيقاف شيكابالا بعد مباراة الطلائع، حيث يحق له المشاركة في لقاء المصري البورسعيدي بعدها، لكن مسئولي الزمالك يرفضون تطبيق الإيقاف من الأساس لذا يتمسكوا بإلغاء العقوبة قبل انتهاء بإقامة مباراة الطلائع.
ويتقدم الزمالك بتظلم جديد ضد عقوبة شيكابالا بعد انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك، وينوي مسئولو القلعة البيضاء، تصعيد الأمر لأقصي درجة ممكنة لإلغاء العقوبة ومساندة اللاعب فى أزمته.