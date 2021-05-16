شكرا لقرائتكم خبر عن حكم الاهلي وصن داونز يرسب فى اختبار ركلات الجزاء وغياب مؤثر للـ"VAR" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة – الأهلي X صن داونز الدور ربع نهائي دوري ابطال افريقيا

الملعب – استاد السلام

النتيجة – فوز الأهلي 2/ صفر

السنغالى - ماجيت نداي- 34 عاما – دولى 2011

المساعد الأول السنغالى - مالك سامبا

المساعد الثانى السنغالى - جبريل كامارا

الحكم الرابع السنغالي - عيسى سي

ظهر الحكم متوترا خلال إدارته للقاء، خاصة في الشوط الأول، وعلى الرغم من تمتعه بلياقة بدنية طيبة إلا أنه تحرك بشكل خطأ أغلب فترات المباراة، حيث كان يتواجد في محيط اللعب وطريق الكرة، مما صعب عليه إيجاد زاوية رؤية مناسبة، ولذلك افتقد القراءة الجيدة للعب وحسن التوقع.

تقدير الأخطاء (28 مخالفة غياب مؤثر لكابينة الـ"VAR")

تدخل الحكم بالصافرة وأعلن عن 28 مخالفة على الفريقين خلال فعاليات اللقاء، ولكنه تغاضى عن ركلة جزاء صحيحة لمهاجم الأهلي محمد شريف في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، في الوقت الذى شهدت الدقيقة 36 التحاما بين حارس المرمى ومحمد شريف، ومطالبة لا عبى الأحمر بركلة جزاء، مما يؤكد أن تطبيق الـVAR" اعتبارا من هذا الدور ضروري جدا لنجاح البطولة.

العقوبات الانضباطية (4 بطاقات صفراء)

أشهر الحكم البطاقة الصفراء لثلاثي الأهلي رامي ربيعة وبدر بانون وأيمن أشرف في الدقائق 19، 29، 60، ولكنه تسرع في إنذار بانون مقابل إنذار وحيد للفريق الضيف مخولسى في الدقيقة 78، وكان يجب أن يسمح باستمرار اللعب وإتاحة الفرصة، ثم يعود ويشهر البطاقة الصفراء طبقا للقانون.

المساعدان

ظهر الثنائي بيقظة وتمركز جيد خلال المباراة، وأشارا إلى 6 حالات تسلل خلال المباراة، وتعاون الثنائي مع الحكم في الأخطاء القريبة منهما، طبقا للقانون، كما سمحا باستمرار في أكثر من هجمة مؤثرة.

الحكم الرابع

سيطر على المنطقة الفنية بشكل جيد وتعامل مع الأجهزة بهدوء وتعاون مع الحكم إدارة اللقاء طبقا للقانون.

الدرجات: الحكم 7.5 - المساعد الأول 8.5 – المساعد الثاني 8.5 – الحكم الرابع 8.0