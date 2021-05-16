شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن: هدفي في صن داونز مكافأة على اجتهادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب صلاح محسن لاعب النادي الأهلي، عن سعادته بإحراز الهدف الثاني للفريق أمام صن داونز الجنوب الأفريقي، مؤكدا أن جميع اللاعبين يرغبون في حسم التأهل إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا عن طريق تحقيق الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت القادم في جنوب أفريقيا.

وقال صلاح محسن، في تصريحات لقناة النادي الأهلي: "كرة القدم اجتهاد فقط، وأنا اجتهدت في الفترة الماضية، والله يكافئني، سواء في لقاء الزمالك الماضي أو صن داونز"، مضيفاً أن لاعبي الفريق يعانون من حالة إجهاد كبيرة بسبب ضغط المباريات خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف مهاجم الأهلي، أنه يتمني أن ينجح الفريق في عمل الاستشفاء اللازم قبل مباراة العودة في جنوب أفريقيا؛ لأن الفريق يشعر بإجهاد كبير.