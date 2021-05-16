شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن: هدفي في صن داونز مكافأة على اجتهادي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب صلاح محسن لاعب النادي الأهلي، عن سعادته بإحراز الهدف الثاني للفريق أمام صن داونز الجنوب الأفريقي، مؤكدا أن جميع اللاعبين يرغبون في حسم التأهل إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا عن طريق تحقيق الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت القادم في جنوب أفريقيا.
وقال صلاح محسن، في تصريحات لقناة النادي الأهلي: "كرة القدم اجتهاد فقط، وأنا اجتهدت في الفترة الماضية، والله يكافئني، سواء في لقاء الزمالك الماضي أو صن داونز"، مضيفاً أن لاعبي الفريق يعانون من حالة إجهاد كبيرة بسبب ضغط المباريات خلال الأيام القليلة الماضية.
وأضاف مهاجم الأهلي، أنه يتمني أن ينجح الفريق في عمل الاستشفاء اللازم قبل مباراة العودة في جنوب أفريقيا؛ لأن الفريق يشعر بإجهاد كبير.
وحقق الأهلي فوزا مهما أمام صن داونز الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد الأهلي فى السلام بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وسجل ثنائية الأهلي طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، ويلتقي الأهلي مع صن داونز في مباراة الإياب بجنوب أفريقيا السبت المقبل.
ولعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، بدر بانون، محمد هانى، أيمن أشرف، عمرو السولية، ديانج، حسين الشحات، محمد مجدى قفشة، طاهر محمد طاهر، ومحمد شريف.