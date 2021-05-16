شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: معلول سيسافر مع الأهلي لجنوب أفريقيا.. وصن داونز فريق "غلاوي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن مباراة صن داونز لم تنته بعد، وما زال هناك لقاء عودة يوم السبت المقبل في إياب دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا، رغم فوزنا في لقاء الذهاب بهدفين دون رد.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات تليفزيونية، إن لقاء الإياب أمام صن داونز صعب، وسنعمل على تحقيق نتيجة إيجابية للتأهل لدور الـ4 لدوري الأبطال رغم صعوبة اللقاء والأجواء هناك.

وأضاف: فريق صن داونز "غلاوي" كرويا، ويمتلك لاعبين كبارا، ولكننا سنعمل على الفوز هناك.

وتابع: إن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قرر اصطحاب علي معلول، الظهير الأيسر، في اللقاء القادم بعد عودته من الإصابة وغيابه فترة لا تقل عن 3 أشهر بعد إصابته في فبراير خلال كأس العالم للأندية.

واختتم سيد عبد الحفيظ، أن الإرهاق يواجه لاعبيه بسبب ضغط المباريات في الدوري المصري، ودوري أبطال أفريقيا، ونركز خلال الفترة الحالية على دوري الأبطال ومباراة صن داونز، ولا نركز على مباراة دور الـ4 القادمة من الفائز من الترجي التونسي أو شباب بلوزداد.