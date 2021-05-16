شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب صن داونز: أتعجب من اعتماد الأهلي على المرتدات وكنا الأفضل رغم الهزيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مانكوبا منجكيثي، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقى، إن مواجهة الأهلي فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت على ملعب السلام، فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، وأنتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، كانت فى غاية الصعوبة وفريقه قدم مباراة جيدة، لكن لم ينجح اللاعبون فى التسجيل، ولم يستطع أى فريق هزيمة الأهلى على ملعبه.

وقال مدرب صن داونز: "الأهلي يلعب على أرضه على الهجمة المرتدة، ولم أرها من قبل، هذا الشوط الأول والثاني سيكون في جوهانسبرج، حافظنا في الوسط جيدا وضغطنا الأهلي حتى يتراجع وأضعنا فرصتين".

وأضاف مانكوبا: لعبنا جيدا جدا في الشوط الثاني، ولكن لم نخلق فرصا كثيرة، والشناوي حضر المباراة وكان موفق في الحفاظ على نظافة شباكه الأهلي، وتصدى لأكثر من هجمة، ما زال احترامي الكبير للأهلي؛ لأن لديهم لاعبين مميزين، مثل محمد شريف وأفشة الذي أثبت أنه لاعب مميز، وطاهر محمد جيد، ونجح في التسجيل بالشوط الأول، ونحن فريق جيد يلعب الكرة، ولكن خسرنا المباراة".

وتابع: "راض على أداء لاعبي صن داونز لعبوا بشكل جيد وصن داونز يستحق 60% بينما الأهلي 40%، ولدينا الأفضلية عندما نلعب على أرضنا ونستطيع تسجيل أهداف".

واستطرد: "الفوز بهدفين صعب، ولو كانت بهدف واحد لكان من السهل علينا التعويض في جنوب أفريقيا، ولكن بإمكاننا تعويض الهزيمة، وخروج سيرينو جاء لحمايته من الضغط الشديد عليه".

وأردف: "المشكلة التى ستواجه الأهلي لو لعب بنفس الطريقة أنهم سيكونون مضطرين للعب على المرتدة، ولا أعتقد أنهم أقوياء في الدفاع عندما يبدأون الهجمة من وسط ملعبهم، الأهلي في الشوط الثاني كان متحكما في زمام الأمور، ودفاع الأهلي لديه مشكلة وسيواجه مشكلة لو فتح خطوطه".

وختم حديثه: "موسيماني يعلم جيدًا صن داونز ويعلم الملعب، ولكن هناك أمورا لا يعلمها عن خطة لعبنا، وزواني لم يكن جاهزا تماما، واللاعبون أدوا ما عليهم ولو أحرزنا الفرص لتغيرت النتيجة".