شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: صن داونز يلعب كرة مختلفة عن الماضي.. ولم نحسم التأهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، على مباراة فريقه أمام صن داونز التى جمعتهما مساء السبت على ملعب السلام، فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، مؤكدًا أنها مباراة صعبة، خاصة فى ظل ضغط المباريات، وقال: "نحصل على راحة يومين أو ثلاثة، ولكن لا توجد أعذار بالنسبة لنا؛ لأن الأهلي فريق كبير وصن داونز فريق كبير في تحركاتهم ويلعبون جيدا، ومرشحون للفوز بأفريقيا؛ بسبب أسلوب لعبهم، وكان الشوط الثاني صعبا علينا وكان علينا الصبر.

وأضاف موسيمانى فى المؤتمر الصحفى: "الشناوي تصدى لتصويبة من أفضل التصديات، ولدينا أخطاء سنحاول تعديلها، وفريق صن داونز يلعبون كرة مختلفة عن المرة التي كنت أدربهم عليها، ولكن لعبنا جيدا، وأحرزنا أهدافا، وهذا ما يهمنا".

وتابع: "السولية كان مميزًا في وسط الملعب ولاعبونا كانوا جنودًا وتغيير صلاح محسن بمثابة التغيير السوبر وعندما ينزل يصنع سحرا لنا، وسنستعيد علي معلول في رحلة جنوب أفريقيا وقطر، وقد يكون جاهزا لمباراة السوبر الأفريقي، ونحمد الله أن لدينا اثنين في الظهير الأيسر عادا لنا، جونيور أجايي كان جاهزا يلعب 10 دقائق ويبدأ في العودة خطوة خطوة".

وأردف: لا نقلق على الأهلي إلا من الناحية الخططية، خاصة أن هذا الفريق حقق ثلاثة ألقاب الموسم الماضي، وسنعمل على تحقيق نتيجة إيجابية في جنوب أفريقيا وتنظم الشق الدفاعي، وسنعمل على التسجيل في جنوب أفريقيا؛ لأنه أمر مهم، حيث سنلعب على نظافة الشباك وتسجيل الأهداف وعلينا احترام فريق صن داونز الذي يلعب بهذا الحماس.

واستطرد: لم نحسم التأهل حتى الآن ولي عشرون عاما أعمل في التدريب، وبفضل خبرتي لن أنخدع بهذه النتيجة، ولن نلعب بثقة زائدة، وسنعمل على تصحيح الشق الدفاعي والنجومية في مباراة العودة، وهدفنا تسجيل أهداف بلقاء جنوب أفريقيا.

وقال موسيماني: عندما تكسب يجب أن يكون هناك تواضع، ولهذا قمت بدفع أعضاء الجهاز الفني خلال الاحتفال بالهدف الثاني، وأحترم صن داونز؛ لأنني قضيت سنوات طويلة وحققت 13 لقبا معه، ويمثل لي أشياء كثيرة، وتسجيل أهداف في مرماه لا يجعلني أنسى ما قدمه لي، وكان لي دور فيما وصلوا إليه الآن.

وعلق على أنباء رغبة الأهلى فى التعاقد مع لاعبين من صن داونز، قائلاً ما يقال فى هذا الشأن غير صحيح، فقط أثني عليهم والوحيد الذي فاوضه الأهلي هو سيرينو، ولكن الموضوع تم غلقه.

وأضاف المدير الفنى للأهلى: ليست لدي مشكلة وسأنام مرتاحا بعد الفوز على صن داونز، لأنني عملت بإخلاص مع صن داونز، ولكن هذا هو الاحتراف، والتأهل لم يُحسم، وهناك معركة كبيرة في جنوب أفريقيا، وأُكن احتراما كبيرا لجماهير صن داونز، وأتمنى أن تستمر الحياة، ولا أتعمد إهدار الوقت ونلعب بروح رياضية، ونحن الأهلي لا نلجأ إلى الوقوع على الأرض وإهدار الوقت.