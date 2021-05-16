نشرة السبت.. الأهلي يهزم صنداونز بثنائية.. وكاف يحدد ملعب نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 15 مايو 2021.

التعادل الإيجابي يخيم على مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش

المقاصة يهزم الجونة بهدف في الوقت القاتل

مصطفى محمد يشارك في فوز جالاتا سراي.. ويكتفي بوصافة الدوري التركي

الأهلي ينتزع فوزا "مريحا" من صنداونز في ربع نهائي الأبطال

علم فلسطين يظهر في احتفالات لاعبي ليستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي

بقذيفة تيليمانس.. ليستر سيتي يُسقط تشيلسي ويتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي

كايزر تشيفز يسحق سيمبا برباعية ويضع قدما في نصف نهائي أبطال أفريقيا

طريق الأهلي.. الترجي يسقط أمام بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

أحمد ياسر ريان يشعل صراع هدافي الدوري

سيراميكا كليوباترا يتعادل مع سموحة في الدوري

مصدر: مصر تستضيف أمم أفريقيا للشباب ودوري أبطال السيدات

مصدر لمصراوي: كاف يحدد ملعبي نهائي الأبطال والكونفيدرالية