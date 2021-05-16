خبير تحكيمي: الحكم ارتكب أخطاء فادحة في لقاء الأهلي وصنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد ناصر عباس الخبير التحكيمي، أن الأهلي كان يستحق ركلتي جزاء خلال مواجهته أمام صنداونز والتي انتهت لصالح الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

وحقق النادي الأهلي المصري فوزًا على حساب صنداونز الجنوب أفريقي، بهدفين نظيفين، مساء السبت، ضمن مباريات الذهاب لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

وقال عباس في تصريحات لقناة الأهلي:" الحكم ارتكب أخطاء فادحة في مباراة الأهلي وصنداونز، الفوز الذي حققه الأهلي كان رحيم بالحكم وانقذته من العقاب".

وأضاف:" الحكم لم ينجح في إدارة المباراة وافتقد الشخصية التحكيمية في إدارة اللقاء وغياب الثقة في اتخاذ القرار وتمركزه في بعض الأوقات كان خاطىء".

وأكمل:" بدر بانون لم يستحق بطاقة صفراء والانذار الذي تعرض له كان غير صحيح لأن اللاعب لم يتعمد إضاعة الوقت في الدقيقة 28 وهذا كان وقت مبكر".

وتابع:"الفوز أنقذ الحكم من العقاب، أخطاءه فادحة ولو كانت النتيجة غير فوز الأهلي كان سيعاقب بالتأكيد".

وأوضح، أن محمد شريف استحق ركلة جزاء في الدقيقة 2 لم تحتسب لعدم وجود تقنية الفيديو بعدما تمت عرقلته على خط منطقة جزاء صنداونز".

وأتم:" الحكم لم يحتسب أسهل ركلة جزاء في القانون لم يحتسبها بعدما ارتكب حارس مرمى صنداونز مخالفة واضحة ضد محمد شريف".

وأقيمت مباراة الذهاب على ملعب الأهلي We السلام بالقاهرة، على أن يلتقي الفريقان مرة أخرى في مواجهة العودة بجنوب أفريقيا عصر يوم السبت المقبل.

الجدير بالذكر أن المتأهل من بين الأهلي وصنداونز سيلتقي مع الصاعد من بين شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي، واللذان انتهت مواجهة الذهاب بينهما بتفوق ممثل محاربو الصحراء بهدفين نظيفين.