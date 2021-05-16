عبد الحفيظ: صنداونز لديه "غل كروي" من الأهلي.. وسنختبر عودة معلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، أن فريقه لا يضع في تركيزه حاليًا سوى التفكير على لقاء الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد صنداونز الجنوب أفريقي.

وأشار عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي، إلى أن فريقه يمتلك عدد من اللاعبين صغار السن الذين ما زالوا بحاجة للحصول على خبرات المشاركة في المواجهات الكبرى.

وقال عبد الحفيظ: "ما مضى انتهى، نريد التفكير فيما هو قادم، لعبنا شوطًا أمام صندوانز والثاني سيكون في جنوب أفريقيا، نواجه فريق قوي ومنظم ولدينا مهمة صعبة".

وأكمل: "نواجه صنداونز للموسم الثالث على التوالي في نفس الدور، وبالتالي هم لديهم غل كروي ولكننا نجحنا في الفوز وسنعمل على تكراره في جنوب أفريقيا مرة أخرى".

وأضاف: "لدينا مجموعة من اللاعبين ما زال سنهم صغيرًا، علينا أن نمنحهم خبرات عن طريق الدفع بهم في المباريات القوية، بمعنى أصح يجب أن يتم -فرمهم- في مواقف صعبة".

وأردف: "هناك بعض المباريات التي تحتاج للاعبين يمتلكون خبرات كبيرة، نحتاج لكل اللاعبين والجميع سيأتي دوره، ولا نعلم الفرحة ستكون بقدم من".

واستطرد: "لا علاقة لي بباقي الفرق في البطولة الأفريقية، أريد التركيز على فريقي فقط، دوري الأبطال يؤخذ على مراحل ونحن نركز على كل مرحلة بعينها".

واختتم: "سنصطحب علي معلول معنا في رحلة جنوب أفريقيا وسنقوم باختباره هناك، وحتى إذا لم يلحق بمواجهة صنداونز فسيكون معنا في لقاء نهضة بركان بالسوبر الأفريقي".