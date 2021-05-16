موسيماني: لعبنا بذكاء أمام صنداونز.. ولا نخشى العودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

اعترف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، بصعوبة مواجهة صنداونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن لعب بذكاء من أجل تحقيق الفوز.

ونجح الأهلي في الفوز على صنداونز بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأهلي We السلام" في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليقطع نصف الطريق نحو نصف النهائي.

وقال موسيماني، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "كانت مباراة صعبة، لكن عرفنا كيف نديرها ولا نملك أعذارًا لأننا الأهلي فريق كبير".

وأضاف: "صنداونز فريق كبير وتحركاته جيدة، ومن المرشحين للفوز بالبطولة بسبب طريقة لعبهم".

وتابع: "كنا بحاجة للعب بالذكاء في الشوط الثاني وليس بحماس، ومحمد الشناوي قدم مباراة كبيرة وتصدى لفرصة خطيرة، والدفع بصلاح محسن كان تغييرا مميزا".

وأوضح: "صنداونز يلعب بطريقة مختلفة عن وقت وجودي، كرة القدم تعتمد على النتائج، حضرنا للمباراة جيدا ولاعبو الأهلي كانوا جنودا".

وواصل: "سنصطحب علي معلول لرحلة جنوب إفريقيا في لقاء العودة، ومن الممكن أن يكون جاهزا للمشاركة في مباراة السوبر الإفريقي، نملك محمود وحيد وأيمن أشرف فلا داعي للقلق".

وأكد: "الأهلي فريق كبير ولذلك لا نخشي العودة، المباراة ستكون صعبة وستكون هناك ضغوطات لكن على الفريقين".

وشدد: "بإمكننا اللعب على الدفاع بشكل جيد لكن يجب أن نسجل علي أرض صنداونز، سنلعب بالطريقتين، المحافظة على نظافة الشباك وأيضا تسجيل الأهداف".

وأكمل: "لا ألعب بالثقة الزائدة، لا أفعلها أبدا وأنا مدرب منذ 20 عاما".

وأتم مدرب الأهلي قائلا: "لا أريد التحدث عن لاعب معين في صنداونز لأن الإعلام يتحدث عن مفاوضات غير موجودة، والوحيد الذي تفاوضنا رسميا لضمه هو جاستون سيرينو في وقت سابق".