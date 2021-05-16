صلاح محسن: نعاني من الإجهاد.. واجتهدت لأحصل على مكافئتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد صلاح محسن لاعب النادي الأهلي، أنه وزملاءه يرغبون في حسم التأهل إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا عن طريق تحقيق الفوز على صنداونز الجنوب أفريقي يوم السبت القادم.

وأشار محسن في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي، إلى أن لاعبي الأهلي يعانون من حالة إجهاد كبيرة بسبب ضغط المباريات في الفترة الماضية.

وقال محسن: "كنا رجال ونجحنا في تحقيق فوز على فريق صعب، لدينا ضغط مباريات ولكن نبذل مجهود كبير جدًا، وسنعمل على حسم الصعود لقبل النهائي في لقاء العودة".

وأكمل: "كرة القدم اجتهاد فقط، اجتهدت في الفترة الماضية والله يكافئني سواء في لقاء الزمالك أو صنداونز".

واختتم: "أتمنى أن ننجح في عمل الاستفشاء اللازم خلال الأيام المقبلة قبل مباراة العودة لأننا بالفعل مجهدين جدًا، نرغب في التأهل لقبل النهائي يوم السبت القادم".

وسجل صلاح محسن هدفًا في تفوق الأهلي على صنداونز بهدفين نظيفين مساء اليوم، السبت، في لقاء الذهاب من دور الثمانية لدوري الأبطال.