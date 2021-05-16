مدرب صنداونز يتحدث عن.. مشكلة الأهلي.. معاناة الإياب.. وسبب تبديل سيرينو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد مانكوبا منجكيثي المدير الفني لنادي صنداونز الجنوب أفريقي، أن فريقه قادرًا على تعويض هزيمته أمام الأهلي في لقاء الإياب من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وأشار منجكيثي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد لقاء الذهاب في مصر، إلى أن الأهلي يمتلك مشكلة في الخط الدفاعي قد تتسبب في أزمة له في المواجهة المقبلة.

وقال مدرب صنداونز: "المباراة كانت صعبة للغاية، لعبنا في منطقة وسط الملعب جيدًا وأهدرنا فرصتين محققتين للتسجيل، كنا أفضل في الشوط الثاني عن الأهلي لكننا لم نستطع التسجيل".

وأكمل: "محمد الشناوي كان موفقًا واستطاع الحفاظ على نظافة شباكه وتصدى لأكثر من كرة، ما زلت عند احترامي للأهلي لأنه يمتلك لاعبين أذكياء مثل محمد شريف ومحمد مجدي أفشة".

وأضاف: "مقتنع بأن فريقي قوي ويقدم كرة جيدة، وراض عما قدمه اللاعبين، كنا أفضل بنسبة 60% ولنا أفضلية في لقاء الإياب الذي اعتبره الشوط الثاني، خسارتنا 2-0 ستصعب المهمة لكننا نستطيع التعويض".

وأردف: "أجبرت على تغيير جاستون سيرينو بسبب عنف لاعبي الأهلي ضده، ولم أتمكن من الدفع بسيمبا زواني لأنه لم يكن جاهزًا في المران الأخير لنا".

واختتم: "الأهلي سيواجه مشكلة في مباراة العودة لو لعب بنفس طريقة لقاء اليوم، إذا اعتمد على الهجمات المرتدة سيكون هناك مساحات كبيرة في خط دفاعه الذي يعاني من مشكلة به من وجهة نظري".