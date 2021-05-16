التعادل الإيجابي يخيم على مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

سقط فريق الاتحاد السكندري في فخ التعادل أمام نظيره طلائع الجيش، مساء اليوم السبت، بنتيجة 1-1، في إطار منافسات الجولة الـ 22 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل ناصر منسي هدف التقدم لفريق طلائع الجيش في الدقيقة 43، قبل أن يتمكن اللاعب عبدالغني محمد من إدراك التعادل لفريق الاتحاد في الدقيقة 74.

وبتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل طلائع الجيش إلى 27 نقطة بالمركز الحادي عشر.

ولعب الاتحاد السكندري بتشكيل مكون من:

"محمد صبحي، عمار حمدي، دامييون، السيد سالم، صبري رحيل، خالد الغندور، مانجا، مروان عطية، أكوي، ويليامز، الصباحي".

وجاء تشكيل طلائع الجيش على النحو التالي:

" محمد بسام، علي الفيل، أحمد علاء، خالد سطوحي، محمد ناصف، مهند لاشين، عمرو السيسي، أحمد سمير، ناصر منسي، اسلام محارب، عمرو جمال".

وفي الدقيقة 20 سدد خالد الغندور كرة صاروخية من خارج منطقة جزاء طلائع الجيش، لكن الحارس محمد بسام تصدى لها ببراعة وحرم الاتحاد من تسجيل هدف التقدم.

وسجل ناصر منسي الهدف الأول لفريق طلائع الجيش في الدقيقة 43 بعد عرضية من الجانب الأيسر وصلت لعمرو جمال الذي مررها برأسه لمنسي حيث سدد الكرة في شباك مرمى الاتحاد.

وفشل فريق الاتحاد في إدراك التعادل في الدقيقة 45 بعد تسديدة خالد الغندور لكنها اصطدمت بعلي الفيل وخرجت لركلة ركنية.

وأهدر ناصر منسي فرصة لتعزيز النتيجة لصالح طلائع الجيش في الدقيقة 51، بعدما تسلم الكرة من على حدود منطقة الجزاء وسددها بجوار القائم الأيسر لمرمى الاتحاد.

وفي الدقيقة 74، تمكن عبدالغني محمد من إدراك التعادل التعادل لفريق الاتحاد بعد عرضية داخل منطقة الجزاء استغلها وأسكنها شباك الحارس محمد بسام.

وأهدر محمد شحاتة هدفا محققا لطلائع الجيش، بعد سدد كرة سهلة في القائم على بعد خطوات من مرمى فريق الاتحاد السكندري.