بعد فوز الاهلي على صن داونز.. موسيماني يتذكر ما فعله أوريجي مع ليفربول في برشلونة!

شدد مدرب الاهلي بيتسو موسيماني على أهمية مباراة الإياب امام صن داونز في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا، متذكرًا ما فعله أوريجي في ريمونتادا ليفربول التاريخية امام برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

وفاز الاهلي على صن داونز بهدفين دون رد، أحرزهما طاهر طاهر (23)، وصلاح محسن (89)، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاهلي We السلام، ليضع قدمًا في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

ومن المقرر إقامة مباراة الذهاب بين الاهلي وصن داونز في مدينة جوهانسبرج، يوم السبت القادم، 22 مايو الجاري.

وصرح بيتسو موسيماني بعد المباراة: “لم نتأهل بعد، أنا محترف منذ 20 سنة، لن ننخدع بالنتيجة كلنا رأينا كيف عاد ليفربول أمام برشلونة في 2019”.

وأكمل: “كانت مباراة ماراثونية صعبة، لكن عرفنا كيف نديرها، فالاهلي فريق كبير، ولا نملك أعذارًا”.

وتابع: “صن داونز من أبرز المرشحين للتتويج ببطولة دوري ابطال افريقيا بسبب أسلوب لعبهم، والذي كان صعبًا خصوصًا في الشوط الثاني، لذلك أنت تحتاج إلى عدم الإندفاع، واللعب بذكاء أمامهم”.

وواصل: “محمد الشناوي تصدى لفرصة خطيرة، وكانت لدينا أخطاء كثيرة، وأنا أعرفها، وصن داونز لعب كرة مختلفة عن التي كُنا نلعب بها، استعراضية، لكن كرة القدم لا تعترف سوى بالأهداف والنتائج ونجحنا في تحقيق الأهم”.

وأردف: “لا أقلق من ضغوط مباراة الإياب، لأن صن داونز عليه ضغوط أيضًا، ولابد أن نعمل ونذهب هناك ونهاجم وندافع جيدًا، ولكن علينا تسجيل هدفًا في جنوب أفريقيا”.

وأوضح: “كرة القدم لها طريقتين، لو قمنا بالهجوم سنفتح خطوط الدفاع، ولو تراجعنا سنقلل من الهجوم، لذلك يجب أن نلعب بطريقة متوازنة في مباراة العودة”.

وعن عودة علي معلول، قال موسيماني: “سنصطحب معلول لرحلة جنوب أفريقيا في لقاء العودة، ومن الممكن أن يكون جاهزا للمشاركة في مباراة السوبر الإفريقي، نملك محمود وحيد وأيمن أشرف فلا داعي للقلق”.

واختتم موسيماني حديثه، بحقيقة اهتمام الاهلي بضم أكثر من لاعب من صفوف صن داونز: “الوحيد الذي تفاوضنا رسميًا لضمه هو جاستون سيرينو في وقت سابق”.

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