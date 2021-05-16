مدرب صن داونز | الاهلي يعاني من مشكلة، ونستطيع التعويض في جوهانسبرج

أكد مدرب فريق صن داونز الجنوب أفريقي “مانكويا مانجيثي”، قدرة فريقه على تعويض الخسارة امام الاهلي اليوم، في ذهاب نصف ربع دوري ابطال افريقيا.

وأشار مانكويا مانجيثي إلى أن دفاع الاهلي يعاني من مشكلة، سيعمل على استغلالها في مباراة الإياب من أجل التعويض، وخطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

وخسر صن داونز امام الاهلي بهدفين دون رد، عن طريق طاهر طاهر (23)، وصلاح محسن (89)، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاهلي We السلام.

ومن المقرر إقامة مباراة الذهاب بين الاهلي وصن داونز في مدينة جوهانسبرج، يوم السبت القادم، 22 مايو الجاري.

وقال مدرب صن داونز: “لعبنا بشكلٍ جيد وللأسف فشلنا في التسجيل، ولم أشاهد في حياتي صن داونز يهزم الاهلي في مصر، كما لم أرَ الاهلي يلعب على المرتدات في ملعبه”.

وتابع: “الشوط الأول في القاهرة انتهى وهناك شوط ثان في جوهانسبرج -جنوب أفريقيا-، ما يصعب الأمور هو فوز الاهلي بهدفين، إذا انتهت المباراة بهدف لكنت واثقًا من التأهل، ولكن لدي ثقة كبيرة في التعويض”.

وأكمل: “صن داونز فريق جيد للغاية، ويقدم كرة مميزة، وسنقدم مباراة كبيرة في لقاء الإياب، وراض عن أداء اللاعبين، قدموا مباراة جيدة للغاية، وإذا أردت تقييم المباراة فلاعبي صن داونز يستحقون 60% والأهلي 40% فقط”.

واستطرد: “تغيير سيرينو، بسبب تعرضه للضرب من لاعبي الاهلي أكثر من مرة، لذلك فضلت استبداله للحفاظ عليه والدفع بلاعب بدلًا منه يجيد اللعب بحرية”.

وأضاف: “لو لعب الاهلي بنفس طريقتهم في الشوط الثاني، على الهجمات المرتدة في مباراة الإياب، ستكون الأمور صعبة عليهم، أعتقد أنهم لا يجيدون بدء الهجمة من الخلف”.

واختتم :”دفاع الاهلي يعاني من مشكلة، وسيكون هناك مساحات كبيرة في دفاعه يمكننا استغلالها بشكل جيد”.

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