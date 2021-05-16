الامارات | مهدي: الأرقام تعطي دلالات.. لكن التقييم يكون بالألقاب

شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي: الأرقام تعطي دلالات.. لكن التقييم يكون بالألقاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق شباب الأهلي، مهدي علي، أن الأرقام التي حققها في الفترة الماضية (في إشارة لعدم خسارة الفريق تحت قيادته في 19 مباراة متتالية) تعطي دلالات فقط، لكن التقييم النهائي يكون بتحقيق الألقاب ليس إلا، مؤكداً أن عودة الجماهير للمدرجات تعطي اللقاء إثارة وندية، واصفاً الجماهير بأنها «ملح» كرة القدم.

وقال مهدي في مؤتمر صحافي أمس، للحديث عن مباراة نهائي كأس رئيس الدولة الذي سيجمع شباب الأهلي مع النصر مساء اليوم: «هذه مباراة مهمة بالنسبة لنا وهي في ختام الموسم، ولن تكون مباراة سهلة وإنما ذات طابع ندية بين الفريقين، بالنسبة لنا الأرقام لا تعطي أكثر من مجرد دلالات فقط، بينما التقييم النهائي هو تحقيق اللقب».

وأضاف: «المهم هو أن نكون جاهزين كفريق بغضّ النظر عن منافسنا. نحن لا نركز على غيابات النصر وإنما على فريقي فقط. يجب أن نعطي كل مباراة حقها فقط. نريد أن نختم الموسم بتحقيق بطولة».

وتعليقاً على منافسه في مباراة اليوم فريق النصر، قال مهدي علي: «منافسنا فريق قوي ويقدم مستويات جيدة في الدوري، صحيح أننا واجهناهم في الفترة الماضية ولكن كل مباراة لديها ظروفها، فالنهائيات لا تعترف بأي مقاييس وإنما بالمجهود».

وأكد المدرب أن صفوف فريقه مكتملة ولا يعانون أي غيابات عدا عمر عبدالرحمن، وقال: «بالنسبة لعموري كنا نتمنى أن يكون موجوداً في اللقاء، لقد تعافى طبياً من الإصابة، لكنه كان يحتاج وقتاً لاستعادة فورمة المباريات».

إدواردو: لدي ذكريات جيدة

قال لاعب فريق شباب الأهلي، البرازيلي كارلوس إدواردو، إن لديه ذكريات جيدة في استاد هزاع بن زايد الذي يحتضن لقاء اليوم، خصوصاً مع فريقه السابق الهلال السعودي. وأكد في المؤتمر الصحافي أنه يسعى لتحقيق لقب كأس رئيس الدولة مساء اليوم من أجل أن يضيف ذكرى أخرى جيدة، مشيراً إلى أن مفتاح الفوز باللقب هو الاستعداد الجيد الذي قاموا به في الأيام الماضية.

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