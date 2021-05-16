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الامارات | أرقام وحقائق في «الكأس»

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام وحقائق في «الكأس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل ألقاب الفريقين

شباب الأهلي:

- 1975 و1977 و1988 و1996 و2002 و2004 و2008 و2013 و2019.

النصر:

- 1985 و1986 و1989 و2015.

9 نهائيات انتهت بركلات الترجيح

- 1977-1976: فاز الأهلي على الشباب 4-3 بركلات الترجيح، بعد التعادل (1-1).

- 1979-1978: فاز الشارقة على العين 3-2 بركلات الترجيح، بعد التعادل (2-2).

- 1984-1983: فاز عجمان على النصر 4-1 بركلات الترجيح، بعد التعادل (صفر-صفر).

- 1995-1994: فاز الشارقة على العين 5-4 بركلات الترجيح، بعد التعادل (صفر-صفر).

- 1997-1996: فاز الشباب على النصر 6-5 بركلات الترجيح، بعد التعادل (1-1).

- 2000-1999: فاز الوحدة على الوصل 8-7 بركلات الترجيح، بعد التعادل (1-1).

- 2002- 2003: فاز الشارقة على الوحدة 6-5 بركلات الترجيح، بعد التعادل (1-1).

- 2015-2014: فاز النصر على الأهلي 3-صفر بركلات الترجيح، بعد التعادل (1-1).

- 2015- 2016: فاز الجزيرة على العين 6-5 بركلات الترجيح، بعد التعادل (1-1).

معلومات عن كأس رئيس الدولة

- 43 نسخة أقيمت حتى الآن من كأس رئيس الدولة.

- 102 هدف تم تسجيلها في المباريات النهائية.

- الأكثر فوزاً باللقب: شباب الأهلي (9 مرات)، الشارقة (8 مرات)، العين (7 مرات).

- الأكثر مشاركة في النهائي: العين (14 مرة)، شباب الأهلي (11 مرة)، الشباب (11 مرة).

- 4 فرق شاركت في النهائي لمرة واحدة هي: عجمان، الإمارات، الظفرة، خورفكان (الخليج سابقاً).

- عجمان لعب نهائياً واحداً.. لم يسجل أي هدف وتوج باللقب (1984).

- الأكثر تسجيلاً للأهداف في المباريات النهائية: شباب الأهلي (23 هدفاً)، العين (19 هدفاً)، النصر (9 أهداف).

- الأقل تسجيلاً للأهداف في المباريات النهائية: خورفكان (الخليج سابقاً) والظفرة (هدف واحد).

- 12 فريقاً تم تتويجها باللقب.

- 3 مدربين مواطنين أحرزوا اللقب: رجب عبدالرحمن (النصر)، جمعة ربيع (الشارقة)، عيد باروت (الإمارات).

- 9 مباريات نهائية حسمت بركلات الترجيح.

- مباراتان نهائيتان فقط انتهتا بالتعادل السلبي.

- 4-صفر هي أكبر فوز في مباراة نهائية، وكان للجزيرة على الوحدة في نهائي 2010-2011.

- 3-4 هي أعلى نسبة تسجيل أهداف بمباراة نهائية، عندما فاز الأهلي على الشباب في موسم 2012-2013.

- آخر 10 بطولات توج بها 10 مدربين من 8 جنسيات، بينهم مواطن واحد.

- أول بطل كان شباب الأهلي (الأهلي سابقاً) على حساب النصر.

- آخر بطل للكأس هو شباب الأهلي على حساب الظفرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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