الامارات | سباق دلما للمحامل الشراعية ينطلق الأربعاء المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن سباق دلما للمحامل الشراعية ينطلق الأربعاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن تحديد الأربعاء المقبل موعداً لإقامة النسخة الرابعة من سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة الـ60 قدماً، وذلك بعد التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية والزلازل، كما أعلن النادي عن تحديد الخميس أو الجمعة المقبلين موعدين بديلين في حال تعثر إقامة السباق في موعده، ووجود مستجدات على حالة الطقس.

ويُقام المهرجان، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت بالشراكة مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي.

ويشارك في المنافسات 102 محمل شراعي من مختلف أنحاء الدولة، تتنافس على جوائز مالية بقيمة 25 ميلون درهم وثلاث سيارات، وهي الأعلى في تاريخ سباقات التراث البحري، كما أن السباق هو الأطول في التاريخ حيث تبلغ مسافته 125 كلم ويمر بسبع جزر من دلما حتى مدينة المرفأ.

وطالبت اللجنة المنظمة المشاركين وأطقم العمل بضرورة تقديم نتائج سلبية حديثة لفحص فيروس كورونا، على ألا تتعدى مدة النتيجة 48 ساعة في يوم السباق، وشددت اللجنة خلال تعليماتها للنواخذة على أنه لن يتم قبول أي شخص أو السماح له بدخول جزيرة دلما حال لم يقدم الفحوص المطلوبة، على نظام التسجيل الإلكتروني المعتمد من جانب نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

كما أكدت اللجنة أنها بدأت تسليم إجازات التفرغ للبحارة المشاركين من اليوم على أن تكون لمدة ثلاثة أيام من يوم 18 وحتى 21 الجاري.

• 25 مليون درهم جوائز مالية للسباق بجانب 3 سيارات.

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