الامارات | منتخب الجودو يستعد للمشاركة في بطولة العالم بالمجر

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجودو يستعد للمشاركة في بطولة العالم بالمجر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل منتخب الجودو استعداداته للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها في العاصمة المجرية بودابست، خلال الفترة من 6 إلى 13 يونيو المقبل، والتي تسبقها اجتماعات الجمعية العمومية العادية للاتحاد الدولي للجودو في الثالث من يونيو في المدينة نفسها بمشاركة ناصر التميمي أمين عام الاتحاد الإماراتي أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو. وتقدمت حتى الآن للمشاركة في منافسات البطولة 110 دولة، بإجمالي 567 لاعباً ولاعبة، من بينها 10 دول عربية هي الإمارات، والبحرين، والسعودية، والكويت، وقطر، ومصر، والأردن، والمغرب، ولبنان، واليمن.

وأكد رئيس اتحاد المصارعة والجودو محمد بن ثعلوب الدرعي، أن منتخب الإمارات يشارك بلاعبين هما فيكتور سكرتوف الفائز بالميدالية البرونزية في وزن تحت 73 كجم في بطولة آسيا وأوقيانوسيا الكبرى للجودو، وبرونزية بطولة روسيا أخيراً، واللاعب ايفان ريما رينكو المشارك في منافسات الوزن الثقيل تحت 100 كجم، والذي تغيب عن بطولة روسيا بناء على قرار مدرب الفريق المدرب الجديد المالديفي باكال فياسيسلاف لتأثره بإصابة طفيفة في الكتف، ما مكنه من الاستعداد الجيد لبطولة العالم في بودابست التي تأتى في ختام إعدادهما لدورة طوكيو للألعاب الرياضية الأولمبية، التي تنطلق منافسات الجودو فيها 23 يوليو المقبل.

وثمن الدرعي جهود الاتحاد الدولي للجودو الذي حرص على إقامة بطولاته المؤهلة للأولمبياد، على الرغم من ظروف وباء «كورونا».

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