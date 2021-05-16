الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس رئيس الدولة
شباب الأهلي - النصر 19:35
أتلتيك بلباو - ريال مدريد 20:30
أتلتيكو مدريد - أوساسونا 20:30
برشلونة - سيلتا فيغو 20:30
توتنهام - وولفرهامبتون 17:05
وست بروميتش - ليفربول 19:30
كأس الاتحاد الإفريقي
أورلاندو - الرجاء 17:00
بيراميدز - إنييمبا 20:00
ميلان - كالياري 22:45
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