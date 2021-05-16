اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس رئيس الدولة

شباب الأهلي - النصر 19:35

أتلتيك بلباو - 20:30

أتلتيكو مدريد - أوساسونا 20:30

- سيلتا فيغو 20:30

توتنهام - وولفرهامبتون 17:05

وست بروميتش - 19:30

كأس الاتحاد الإفريقي

أورلاندو - الرجاء 17:00

بيراميدز - إنييمبا 20:00

ميلان - كالياري 22:45

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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