الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باروكا

رفض المدرب البرازيلي إدواردو باروكا عرضاً من أحد الأندية الإماراتية وفقاً لما ذكرته صحيفة «غلوبو» البرازيلية، مشيرة إلى أن المدرب الذي رحل عن تدريب بوتافوغو في فبراير الماضي أبدى رغبته في الاستمرار بالعمل في الدوري المحلي.

اعتزال

قال لاعب محترف إنه اعتزل مزاولة كرة القدم رسمياً، بعد أن توقفت العروض التي كان يتلقاها من أندية المحترفين، واقتصار العروض على فرق الدرجة الأولى التي رفضها، كونها لا تتناسب مع مسيرته الكروية خصوصاً أنه مثل المنتخب الوطني سابقاً.

عروض

أوقف مدرب مواطن يقود فريقاً في دوري الدرجة الأولى استقبال سير ذاتية للاعبين، عقب اكتمال قائمة فريقه من المواطنين والأجانب للموسم المقبل بشكل مبكر، معتذراً لوكلاء أعمال اللاعبين.

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