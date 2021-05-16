"كاف" يقرر إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم السبت، إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال هذا الموسم في المغرب. وقررت اللجنة التنفيذية بـ"كاف" بعد اجتماع في رواندا اليوم السبت إقامة النهائي في المغرب، ومن المقرر أن تكون المباراة يوم 17 يوليو (تموز) المقبل. وكان من المعتاد إقامة الدور النهائي من مباراتي ذهاب وإياب، لكن "كاف" قرر الموسم الماضي، إقامة النهائي في القاهرة من مباراة واحدة، ونال الأهلي المصري اللقب على حساب غريمه المحلي الزمالك. وانطلقت منافسات دور الثمانية لدوري الأبطال الجمعة، وتضم المسابقة فريقا مغربياً واحداً هو الوداد البيضاوي الذي تعادل 1-1 خارج أرضه مع مولودية الجزائر في مباراة الذهاب. واختارت اللجنة التنفيذية بنين لاستضافة نهائي كأس الاتحاد الأفريقي في العاشر من يوليو (تموز). وتستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاماً في 2023 وكذلك دوري أبطال أفريقيا للسيدات خلال العام الجاري. ووقع الاختيار على الجزائر لاستضافة كأس الأمم تحت 17 عاماً في 2023، بينما تستضيف موزامبيق كأس الأمم للكرة الشاطئية في 2022.

