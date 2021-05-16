بطولة اسكتلندا: رينجرز ينهي الموسم دون خسارة

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غلاسكو: حقق رينجرز فوزا ساحقا على ضيفه أبردين 4 صفر السبت وتوّج رسميا بلقب الدوري الاسكتلندي في كرة القدم دون خسارة في 38 مرحلة هذا الموسم.

وأنهى رينجرز الذي يشرف على تدريبه النجم السابق لليفربول ومنتخب إنكلترا ستيفن جيرارد في أول تجربة تدريبية له، الموسم في الصدارة برصيد 102 نقطة، بفارق 25 نقطة أمام غريمه التقليدي سلتيك حيث حرمه من اللقب العاشر تواليا.

وبكر رينجرز بالتسجيل بفضل النيران الصديقة عندما سجل جو لويس بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يسجل كيمار روف ثنائية في الدقيقتين 34 و60، ثم يختم المهاجم السابق لنادي توتنهام جيرماين ديفو المهرجان بالهدف الرابع في الدقيقة 88.