شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم السبت 15/ 5/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم، السبت الموافق 15/ 5/ 2021 إقامة ثلاث مواجهات ضمن منافسات الأسبوع الـ22 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث استضاف فريق سيراميكا نظيره سموحة، والتقى مصر المقاصة مع الجونة، والاتحاد السكندرى فى ضيافة طلائع الجيش، ونجح أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا فى الوصول لمقدمة هدافى الدورى بالتساوى مع أشرف بن شرقى لاعب الزمالك بـ11 هدفا لكل منهما، وجاء جدول ترتيب الهدافين كالتالى:



جدول ترتيب هدافى الدورى

التعادل يحسم مواجهة سيراميكا وسموحة فى الدورى المصرى

تعادل فريق سموحة مع نظيره سيراميكا بهدف لكل فريق في المواجهة التي جمعتهما، ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدورى المصرى الممتاز، والتي أقيمت على ملعب السويس. وأحرز رجب نبيل، مدافع فريق سموحة، في الدقيقة 13 هدف التقدم لفريقه، عندما استغل ضربة ركنية نُفذت من الجانب الأيمن ليقابلها رجب نبيل برأسه قوية في شباك عامر عامر، بينما جاء هدف التعادل عن طريق أحمد ياسر ريان، مهاجم سيراميكا، في الدقيقة 40 عقب الانفراد بالحارس الهانى سليمان. وبهذه النتيجة يحتل فريق سموحة المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 32 نقطة، بينما يحتل فريق سيراميكا المركز السادس برصيد 31 نقطة.

المقاصة يهزم الجونة بهدف في الوقت القاتل ويتقدم مركزا بالدوري

حقق فريق مصر المقاصة الفوز على نظيره الجونة بهدف دون رد أحرزه شيمليس بيكلى فى الدقيقة 90 من عمر المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة قوية للفريقين. بهذه النتيجة يرتفع رصيد المقاصة للنقطة 30 فى المركز التاسع، بعد أن لعب 21 مباراة، فاز في 8 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 25 هدفا، وما زال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى. فيما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 26 فى المركز 13، بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا.

الاتحاد السكندري يتعادل مع طلائع الجيش 1-1 في الدوري