اخبار الرياضة المصرية اليوم السبت

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 15 مايو العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: فوز الاهلي على صن داونز في دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يهزم صن داونز بثنائية طاهر وصلاح محسن.. والحسم فى جنوب أفريقيا.. صور

حقق الأهلي فوزا مهما أمام صن داونز الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلي فى السلام بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

المنتخب الأولمبى يستدعى مصطفى محمد وعمر مرموش لمعسكر يونيو

أرسل الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، استدعاءً رسمياً للثنائى مصطفي محمد المحترف فى جالاتا سراي التركي، وعمر مرموش المحترف فى سانت بولي الألماني، للانضمام لمعسكر الفريق خلال يونيو المقبل ضمن برنامج الاستعداد لأولمبياد طوكيو.

لجنة التخطيط بالأهلي تفضل سفيان رحيمى على سيرينو خلال الميركاتو الصيفى

تفضل لجنة التخطيط بالنادى الأهلى فكرة التعاقد مع المغربى سيفان رحيمى، نجم الرجاء المغربى، فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مقارنة بالأروجويانى سيرينو نجم صن دوانز بطل جنوب أفريقيا الذى كان هدفاً للمارد الأحمر طوال الفترة الماضية بناءً على رغبة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق. ويأتى تفضيل التعاقد مع رحيمى من جانب لجنة الأهلى لعدة عوامل على رأسها صغر سن نجم الرجاء المغربى صاحب الـ 24 عاماً بينما وصل سيرينو لعامه الحادى والثلاثين.

اللجنة الأولمبية: لا مبرر لتأجيل انتخابات الاتحادات.. والأندية تحتاج دراسة

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية استبعادها تماماً صحة ما يثار حول تأجيل انتخابات الاتحادات الرياضية بسبب جائحة كورونا، كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية.

المطالب المادية تهدد ضم أحمد أيمن منصور للزمالك فى الصيف

في إطار الصفقات المنتظرة للزمالك، ظهرت عقبة كبرى أمام التعاقد مع أحمد أيمن منصور، لاعب فريق بيراميدز، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض، بعدما اشترط اللاعب تقاضي نفس راتبه الحالي مع بيراميدز حال انتقاله للأبيض وهو ما يبلغ قرابة 12 مليون جنيه ويعد هذا المبلغ بمثابة عقبة كبري أمام إتمام الصفقة، خاصة أن هناك اتجاه داخل الزمالك لتقليل الرواتب وترشيد النفقات.

عودة علي جبر وفاروق لقائمة بيراميدز استعدادا لمواجهة أنيمبا

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن قائمته التي تدخل معسكرا مغلقا، استعدادا لمواجهة أنيمبا في كأس الكونفدرالية، ويحل أنيمبا النيجيري ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، في إطار مواجهات ذهاب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية، على أن تقام مواجهة الإياب يوم 23 مايو الجاري بمدينة أبا في نيجيريا. تعرف على سر "اللاصقة الحمراء" لحسين الشحات قبل مواجهة الأهلى وصن داونز

اعتاد حسين الشحات، نجم النادى الأهلى، ارتداء لاصقة حمراء فى يديه ونزعها حينما يقرر الجهاز الفنى للمارد الأحمر استبداله فى المباريات، الأمر يبدو غريباً لدى الكثيرين ممن يكتفون بمتابعة الرياضة فقط دون ممارستها بشكل احترافى، حيث ظن معظمهم أنها موضة رياضية جديدة أو مجرد إكسسوارات رياضية كالتى تظهر على الساحة كل فترة.