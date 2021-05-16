شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب صن داونز يُعاقب لاعبيه بعد الخسارة أمام الاهلي بالتدريب في السلام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو الأهلي على مصافحة لاعبي صن داونز، بعد انتهاء مباراة الفريقين ببطولة أفريقيا، والتي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة، كما حرص لاعبو الأهلي وصن داونز على تبادل القمصان فيما بينهم.
فيما كلف مانجوبا مونجيثي، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، لاعبيه بإجراء تدريبات بدنية باستاد السلام بعد نهاية مباراتهم ضد الأهلي، والتي فاز فيها الفريق الأحمر بهدفين نظيفين، وطلب مدرب صن داونز من لاعبيه عدم مغادرة الملعب لإجراء تدريبات بدنية.
وحقق الأهلي فوزا مهما أمام صن داونز الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلي فى السلام بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
سجل ثنائية الأهلي طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، ويلتقي الأهلي مع صن داونز في مباراة الإياب بجنوب أفريقيا السبت المقبل.
ولعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، بدر بانون، محمد هانى، أيمن أشرف، عمرو السولية، ديانج، حسين الشحات، محمد مجدى قفشة، طاهر محمد طاهر، ومحمد شريف.