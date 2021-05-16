شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يتعادل مع طلائع الجيش 1-1 في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق طلائع الجيش مع نظيره الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما، على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم، وقبل نهاية الشوط الأول تقدم لطلائع الجيش ناصر منسي في الدقيقة 43، وتعادل عبد الغني محمد للاتحاد السكندري في الدقيقة 73.

وبهذه النتيجة، يحتل طلائع الجيش المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 31 نقطة، بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 7 مباريات وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

وضم التشكيل كلا من: محمد بسام، على الفيل، خالد سرحان، عمرو السيسى، ناصر منسى، أحمد سمير، إسلام محارب، مهند مصطفى، محمد ناصف، عمرو جمال، فرنك ستيفن.

وتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد شعبان، أحمد هانى، إسلام جمال، على الزاهدى، أحمد زولا، مصطفى جمال، حسن مجدى، فرنك ستيفن، محمد شحاته.