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ليستر سيتي يحقق مفاجأة كبيرة بفوزه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي

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محمد الفلاح - السبت 15 مايو 2021

حقق ليستر سيتي مفاجأة كبيرة بفوزه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك على حساب في النهائي بنتيجة 1-0.

 

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ ليستر سيتي التي يتوج فيها بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك على مدار تاريخ النادي البالغ 137 عاما.

 

ويدين ليستر بالفضل في فوزه بالمباراة النهائية إلى لاعبه يوري تيليمانس، الذي سجل هدف انتصار الفريق بالدقيقة 63.

 

وبفوزه بلقب الكأس، فإن ليستر سيلعب ضد مانشستر سيتي حامل لقب ، في مباراة الدرع الخيرية.

 

على الجانب الآخر، لم يعد أمام تشيلسي سوى فرصة التتويج بدوري أبطال أوروبا، إن أراد عدم الخروج خالي الوفاض هذا الموسم.

 

وينتظر أن يلعب تشيلسي في نهائي أمام مانشستر سيتي، وذلك يوم 29 مايو/ أيار الجاري.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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