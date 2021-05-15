المغرب يستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محمد الفلاح - السبت 15 مايو 2021

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اختيار المغرب لاستضافة نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.



وخلال اجتماع المكتب التنفيذي للكاف، والذي عقد اليوم بمدينة "كيجالي" الرواندية، استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على المغرب، لاستضافة نهائي دوري الأبطال.

ومن المنتظر أن يقام النهائي المرتقب في المغرب وذلك يوم 17 يوليو/ تموز المقبل.

وكان استاد القاهرة الدولي في مصر، استضاف نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، وهو اللقاء الذي حسمه الفريق الأحمر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنتيجة 2-1.

وفيما يخص الملعب الذي سيستضيف نهائي النسخة الحالية من كأس الكونفدرالية، فقد استقر الكاف على أن يلعب في مدينة "كوتونو" بدولة بنين.

فضلا عن ذلك، اختار المكتب التنفيذي مصر لاستضافة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما في 2023 وكذلك دوري أبطال أفريقيا للسيدات خلال العام الجاري.

ووقع الاختيار على الجزائر لاستضافة كأس الأمم تحت 17 عاما في 2023، بينما تستضيف موزامبيق كأس الأمم للكرة الشاطئية في 2022.