شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: خبرات موسيماني الافريقية حسمت مواجهة صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ظهر بمستوى جيد في مباراة صن داونز الجنوب إفريقي.



وحقق الأهلي الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على ستاد السلام، ضمن مباريات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال افريقيا.

وقال حمادة أنور، في تصريحات ببرنامج "ستاد المصري اليوم" :"الأهلي حقق المطلوب منه في مباراة صن داونز، بتحقيق الفوز بهدفين نظيفين، ليسهل من مهمته في المباراة العودة"، مؤكدًا :" الفرق الكبيرة من الصعب أن تخسر بفارق هدفين".



وأضاف :"الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، أدار المباراة بشكل جيد، ونجح في غلق مفاتيح اللعب على فريق صن داونز، وفرض رقابة لصيقة على أبرز نجومه الاوروجوياني سيرينو، الذي لم يظهر خلال اللقاء"، مؤكدًا :"خبرات موسيماني الافريقية حسمت المباراة، حيث ترك الاستحواذ للفريق الجنوب افريقي، ونجح في الحصول على ما يريده من اللقاء".

وتابع :"مباراة العودة لن تكون سهلة، ولكن الاهلي لديه لاعبين أصحاب خبرات كبيرة، وموسيماني، يستطيع التعامل مع الأجواء في جنوب افريقيا".