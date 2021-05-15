شكرا لقرائتكم خبر عن كوبر يستدعي بواليا لقائمة المنتخب ويستبعد مهاجم المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، عن القائمة التي ستخوض معسكر تونس خلال شهر يونيو المقبل.

وضمت القائمة 32 يأتي في مقدمتهم المهاجم والتر بواليا، لاعب النادي الأهلي، وملانجو وفابريس نجوما، لاعبي فريق الرجاء المغربي، بالإضافة إلى لاعب الوحدة الإماراتي بول مبوكو.

وخرج كازادي كاسينجو، لاعب المصري البورسعيدي، عن قائمة ال32 لاعب التي اختارها كوبر لخوض مواجهتي تونس والرأس الأخضر في الشهر المقبل.

يذكر أن هيكتور كوبر قد وقع على عقود تدريب منتخب الكونغو الديمقراطية من أجل قيادتهم في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويعرف كوبر أجواء القارة السمراء جيداً حيث سبق له قيادة مصر إلى بلوغ نهائي الأمم الأفريقية 2017 والصعود إلى مونديال روسيا 2018 بعد غياب دام لعقود.