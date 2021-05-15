شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نتائج تؤهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على حساب ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم السبت بملعب السلام وي الأهلي، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بنسختها الجارية 2020-2021.

وسجل هدفي الأهلي كل من طاهر محمد طاهر مع الدقيقة 23 من عمر المباراة وصلاح محسن مع الدقيقة 90.

وبات صن داونز في حاجة للفوز على الأهلي بفارق هدفين في لقاء الإياب ببيروتوريا السبت المقبل من أجل بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونستعرض في السطور التالية 5 نتائج تؤهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في مباراة الإياب أمام صن داونز.

1 – الفوز بأي نتيجة في جنوب أفريقيا يؤهل الأهلي إلى نصف النهائي.

2 – التعادل الإيجابي بأي نتيجة في لقاء الاياب ببيرتوريا يمنح الأهلي بطاقة الترشح لنصف النهائي.

3 – التعادل السلبي أيضاً يحقق مراد الأهلي ويصعد به إلى نصف النهائي القاري.

4 – الخسارة بفارق هدفين مع ضرورة التسجيل مثل الهزيمة بنتيجة 3/1 أو 4/2 فأكثر، جميعها يؤهل الأهلي بقاعدة مضاعفة الهدف خارج الديار .

5 – الخسارة بهدف نظيفين والمرور إلى نصف النهائي من خلال ركلات الترجيح.