شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة يوجه رسالة نارية لطاهر محمد طاهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، بالمستوى الذي ظهر عليه طاهر محمد طاهر، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الشوط الأول من مباراة صن داونز الجنوب افريقي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وصن داونز، بتقدم الفريق الأحمر بهدف نظيف، في المباراة المقامة بينهما حاليا على ستاد السلام، ضمن مباريات ذهاب دور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال افريقيا.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج "ستاد المصري اليوم":"طاهر محمد طاهر، ظهر بمستوى مميز في الشوط الأول، حيث نجح في احراز هدف الأهلي من مهارة فردية".

وأضاف :"يجب ان يستمر طاهر، على هذا المستوى سواء في المباريات المحلية أو الافريقية، ليثبت للجميع أنه صفقة رابحة للأهلي"، مؤكدًا :"لا زالنا ننتظر الكثير من طاهر"