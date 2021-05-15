شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: صن داونز أفضل من الأهلي.. وأونيانجو يستحق الطرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن النادي الأهلي لم يظهر بأفضل مستوى له خلال الشوط الأول من مباراة صن داونز الجنوب افريقي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وصن داونز، بتقدم الفريق الأحمر بهدف نظيف، في المباراة المقامة بينهما حاليا على ستاد السلام، ضمن مباريات ذهاب دور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال افريقيا.

وقال حمادة أنور، في تصريحات ببرنامج "ستاد المصري اليوم" :"النادي الأهلي لم يظهر بأفضل مستوى له خلال الشوط الأول من مباراة صن داونز، تحديدًا في الناحية الهجومية، حيث كانت الأفضل للفريق الجنوب افريقي وهجماته أخطر على مرمى محمد الشناوي".

وأضاف :"الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي مطالب بالضغط على صن داونز في الشوط الثاني وأن تكون هناك شراسة هجومية للفريق الأحمر من أجل تخفيف الضغط على المدافعين.

وأشار :"أونيانجو، حارس مرمى صن داونز، يستحق الطرد بسبب تداخله العنيف ضد محمد شريف،".