شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري التركي| بشكتاش يرفع اللقب «بأعجوبة» ومصطفى محمد يستعد لدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج بشكتاش بلقب الدوري التركي بعدما حقق فوزاً صعباً على منافسه جوزتيبي بهدفين مقابل هدف، في إطار الجولة الـ40 (الأخيرة) من منافسات البطولة الأشهر محلياً.

ووصل بشكتاش إلى النقطة 84 في صدارة جدول الترتيب متساوياً مع جالاتا سراي الذي فقد اللقب بسبب تراجعه على مستوى فارق الأهداف والذي تم اللجوء إليه بعد تعادلهما في المواجهات المباشرة.

وأوضحت الاحصائيات امتلاك بشكتاش أفضلية على مستوى الأهداف بفارق 45 هدفا مقابل فارق 44 هدفا لصاحب الوصافة.

وكان جالاتا سراي حقق فوزا سهلا على ملاطيا سبور بثلاثة أهداف مقابل هدف بمشاركة الدولي المصري مصطفى محمد الذي يستعد لخوض الدور التمهيدي لمنافسات دوري أبطال أوروبا.