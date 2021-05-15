شكرا لقرائتكم خبر عن «فيدرر» يتراجع فى قائمة الأعلى أجرًا.. و«ميسى» يسبق «كريستيانو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر الأسطورة السويسرى روجيه فيدرر، لاعبى التنس فى قائمة فوربس للرياضيين الأعلى أجرا فى العالم، فى موسم 2020-2021، بينما جاء سابعا ضمن القائمة الكلية التى يتصدرها نجم الألعاب القتالية المختلطة كونر ماكجريجور.

وكان فيدرر قد تصدر قائمة فوربس للرياضيين الأعلى أجرا، فى العام الماضى، لأول مرة فى تاريخه، بصافى أرباح 106.3 ملايين دولار.

وفى هذا الموسم عانى فيدرر بسبب عدم مشاركته فى البطولات بسبب العمليات الجراحية المتتالية، ولم يشارك سوى فى بطولة واحدة هذا الموسم، هى بطولة قطر المفتوحة للتنس، التى ودعها من الدور ربع النهائى.

وعلى الرغم من قلة مشاركته فى البطولات، إلا أن فيدرر تمكن من احتلال المركز السابع فى قائمة الرياضيين الأعلى أجرا (2020-2021) وذلك بفضل عقود الرعاية الضخمة مع الشركات الكبيرة.

- صورة أرشيفية

وتصدر القائمة الأيرلندى كونور ماكجريجور بطل الفنون القتالية المختلطة، بإجمالى أرباح بلغت 180 مليون دولار.

وجاء ثانيا الأرجنتينى ليونيل ميسى نجم برشلونة بـ130 مليون دولار، متفوقا على نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو الذى جاء ثالثا بأرباح 120 مليون دولار.

وحل نجم الرجبى داك بيرسكوت فى المركز الرابع بـ 107.5 ملايين دولار، وحل نجم السلة الأمريكى ليبرون جيمس فى المركز الخامس بـ 96.5 مليون دولار، يليه البرازيلى نيمار نجم باريس سان جيرمان بـ 95 مليون دولار.

وحل السويسرى فيدرر فى المركز السابع برصيد 90 مليون دولار، قبل أسطورة فورمولا 1 لويس هاميلتون ثامن الترتيب بـ 82 مليون دولار. وفى المركز التاسع جاء نجم الرجبى توم برادى بـ 76 مليون دولار، يليه كيفين ديورانت نجم السلة الأمريكى بـ 75 مليون دولار.