شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: موسيماني سبب فشل والتر بواليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهاجم مميز.

وقال حمادة أنور، في تصريحات ببرنامج "ستاد المصري اليوم" :"والتر بواليا، مهاجم مميز، وظهر بمستوى جيد للغاية مع نادي الجونة في الموسم الماضي وبداية هذا الموسم".

وأضاف :"الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، هو سبب فشل صفقة بواليا، لأنه تسرع في إشراك اللاعب، حيث خاض أول مباراة رسمية له مع الأهلي بعد 48 ساعة من انضمامه للفريق، وهذا وضع ضغوطات كبيرة على اللاعب، خاصة بعد إهداره بعض من الفرص السهلة".

يُذكر أن والتر بواليا، اقترب من الرحيل عن الأهلي في نهاية الموسم الجاري، بعدما فشل في إثبات جدارته منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي قادمًا من نادي الجونة.