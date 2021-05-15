شكرا لقرائتكم خبر عن ثورة فى «برشلونة» ضد 14 لاعبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخطط برشلونة لإجراء ثورة على مستوى قائمة الفريق الكتالونى، خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، فإن برشلونة يخطط لإعادة هيكلة قائمة اللاعبين لرفع مستوى الفريق، مع تقليل الرواتب.

وأشارت إلى أن هذه الثورة قد تشمل 14 لاعبًا فى برشلونة، مثل: نيتو، صامويل أومتيتى، جونيور فيربو، ماتيوس، مارتن برايثوايت، فيليب كوتينيو وميراليم بيانيتش.

وأوضحت أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، اقتنع بضرورة إجراء ثورة فى الفريق، عقب النهاية السيئة للموسم الحالى.

وذكرت أن الراحلين سيغادرون النادى الكتالونى، سواء خلال بيع نهائى أو إعارة أو فسخ عقد لخفض الرواتب.

وقالت الصحيفة إن من القضايا الرئيسية فى برشلونة، إذا كانت الثورة ستشمل أحد اللاعبين من أصحاب الوزن الثقيل فى غرفة الملابس أم لا.

فى نفس السياق، تواصلت إدارة برشلونة مع ممثلى هانز ديتر فليك المدير الفنى لبايرن ميونيخ، لمعرفة رأى المدرب الألمانى فى تدريب الفريق الكتالونى بداية من الموسم المقبل.

وبحسب شبكة «ESPN» الأمريكية، فإن برشلونة تواصل مع ممثلى فليك لاستطلاع رأيه فى تدريب برشلونة بعد رحيله عن بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالى.

وأوضح التقرير أن جوان لابورتا رئيس نادى برشلونة معجب بأسلوب فليك التدريبى.

وتحاول إدارة برشلونة استغلال عدم حصول فليك على عرض رسمى لتدريب منتخب ألمانيا خلفا لـ يواكيم لوف حتى الآن، وترغب فى استقطابه لتدريب الفريق الكتالونى.

وكان فليك قد أعلن رحيله عن تدريب بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الحالى.

خطوة التفاوض مع فليك، تأتى رغم انتهاء عقد رونالد كومان المدير الفنى لبرشلونة مع الفريق بنهاية الموسم المقبل.

وكان كومان قد عقد جلسة مع لابورتا فى أحد مطاعم مدينة برشلونة للحديث عن أحوال الفريق ومستقبله.

على جانب آخر، أثارت صحيفة لو 10 سبورت الفرنسية، قلق جمهور برشلونة الإسبانى بخصوص مستقبل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، أيقونة الفريق، فى الفترة المقبلة.

ولم يجدد ميسى عقده مع إدارة البارسا حتى الآن، والذى يصل لخط النهاية فى آخر يونيو المقبل، ما يثير المزيد من التكهنات بشأن رحيله عن الفريق واتجاهه للعب فى فريق آخر على غرار مانشستر سيتى الإنجليزى أو باريس سان جيرمان الفرنسى.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن وكالة كبيرة تعمل فى العقارات فى فرنسا تبحث عن منزل جديد لميسى فى العاصمة باريس بطلب من البولجا شخصياً.

وأشارت لو 10 سبورت فى خبر وصفته بالحصرى إلى أن هذه المرة ليست الأولى التى يسعى فيها ميسى لشراء شقة أو فيلا فى باريس، حيث عمد إلى ذلك فى 2016، وفى مارس الماضى أيضاً حيث اتجه ليو للاستثمار العقارى فى بلاد النور.