شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الأهلي يستحق ركلة جزاء وطرد لحارس صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الاعلامي خالد الغندور، على التدخل العنيف للاوغندي أونيانجو حارس مرمى فريق صن داونز الجنوب أفريقي ضد محمد شريف مهاجم الأهلي في مباراة الفريقين الجارية الاّن.

ويلعب الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي بملعب السلام وي الأهلي، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد مع نهاية الشوط الأول.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" ركلة جزاء للأهلي وطرد لحارس صن داونز".

وكان الحكم السنغالي الذي أدار المباراة قد احتسب خطأ ضد محمد شريف ورفض الإشارة بوجود ركلة جزاء.