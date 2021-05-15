شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر الأهلي وصن داونز.. الأحمر ينهي الشوط الاول متقدمًا بهدف.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فوزا هاما في الشوط الأول على نظيره صن دوانز بهدف دون رد، خلال اللقاء المقام بينهما على أرض ملعب ستاد السلام ضمن منافسات جولة الذهاب لدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تقدم الأهلي بهدف على فريق صن دوانز بتسديدة صاروخية لنجمه طاهر محمد طاهر عند الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول المقام على ارض ملعب ستاد السلام ضمن منافسات جولة الذهاب لدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفي الشوط الأول داخل الأهلي بشكل هجومي محاولا تسجيل هدفا مبكرا وإرباك حسابات الفريق الجنوب أفريقي، وجاءت اللقطة الأهم خلال الدقيقة الأولى بعدما ممر محمد شريف الكرة بين قدمي أحد مدافعي صن دوانز داخل منطقة الجزاء وسقط مهاجم الأهلي دون احتساب حكم اللقاء أي مخالفة.

ولجأ الفريقين لإمتلاك الكرة داخل وسط الملعب خلال العشر دقائق الأولى ولم تظهر أي خطورة على مرمى الفريقين، وحاول لاعبو الأهلي فرض الضغط العالي على لاعبي صن دوانز لتشكيل هجمات مختلفة على مرمى الفريق الجنوب أفريقي.

وامتلك فريق صن دوانز الكرة من الدقيقة 13 وحتى الدقيقة 20 وفشل لاعبو الأهلي من تنفيذ الهجمة المرتدة. وأنقذ القائم الأيسر محمد الشناوي من الهدف الأول عند الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول.

وتقدم الأهلي بهدف على فريق صن دوانز بتسديدة صاروخية لنجمه طاهر محمد طاهر عند الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول بعدما استلم الكرة الطولية من الدبابة المالية أليو ديانج، ليرواغ مدافع صن دوانز من خارج منطقة الجزاء ويسدد كرة صاروخية تسكن شباك الفريق الجنوب أفريقي.

وتغاطي حكم اللقاء لضربة جزاء واضحة لفريق الأهلي عند الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول بعدما ضرب دينيس أونيانجو، محمد شريف مهاجم الأهلي بالحذاء في ظهره داخل منطقة جزاء الفريق الجنوب أفريقي، وفي نهاية المطاف احتسب حكم اللقاء مخالفة لصالح حارس الفريق الضيف.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم السبت على استاد «الأهلي we السلام».

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، بدر بانون، أيمن أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:على لطفي، جونيور أجايي، والتر بواليا، صلاح محسن، وليد سليمان، محمود عبدالمنعم كهربا، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمود وحيد.