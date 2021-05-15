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ليستر سيتي يحقق مفاجأة كبيرة بفوزه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

حقق ليستر سيتي مفاجأة كبيرة بفوزه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك على حساب في النهائي بنتيجة 1-0.

 

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ ليستر سيتي التي يتوج فيها بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك على مدار تاريخ النادي البالغ 137 عاما.

 

ويدين ليستر بالفضل في فوزه بالمباراة النهائية إلى لاعبه يوري تيليمانس، الذي سجل هدف انتصار الفريق بالدقيقة 63.

 

وبفوزه بلقب الكأس، فإن ليستر سيلعب ضد مانشستر سيتي حامل لقب ، في مباراة الدرع الخيرية.

 

على الجانب الآخر، لم يعد أمام تشيلسي سوى فرصة التتويج بدوري أبطال أوروبا، إن أراد عدم الخروج خالي الوفاض هذا الموسم.

 

وينتظر أن يلعب تشيلسي في نهائي أمام مانشستر سيتي، وذلك يوم 29 مايو/ أيار الجاري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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