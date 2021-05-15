شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يستغني عن 3 محترفين ويضم راميريز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

أعلنت شركة الكرة في نادي اتحاد كلباء عن انتهاء عقود الثلاثي الأجنبي السويسري دافيد مارياني المعار من شباب الأهلي، والبرازيلي وانديرسون كارفالهو الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي خلال الجولات الأخيرة من الدوري، بالإضافة الى مواطنه رومولو سانتوس الذي تم التعاقد معه خلال القيد الشتوي، فيما يستمر التوجولي بينل مالابا هداف الفريق مع النمور في الموسم الجديد بعد أن تم تمديد عقده حتى 2023.

في الوقت نفسه، بدأت اللجنة الفنية رصد عدد من اللاعبين الأجانب والمحليين والتفاوض معهم لدعم صفوف الفريق في المرحلة المقبلة بناء على رؤية المدرب الأوروجوياني خورخي دا سيلفا الذي تم تجديد عقده مع الفريق الكلباوي للموسم الثالث على التوالي، وبالفعل أكملت شركة الكرة الاتفاق مع المقيم الأرجنتيني برايان راميريز (20 عاماً) لاعب وسط ارتكاز حتا لانتقاله لصفوف النمور بدءاً من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر ليكون خلفاً للاعب مايد راشد الذي انتقل إلى الشارقة.

ويعد راميريز الذي شارك في 28 مباراة مع حتا هذا الموسم من أميز لاعبي الوسط بفضل مهاراته الفنية العالية وأدواره الدفاعية والهجومية المزدوجة، وسيكون إضافة قوية إلى كتيبة الأصفر الكلباوي الذي يتطلع بقوة إلى مواصلة مسيرته الناجحه هذا الموسم باحتلاله المركز السابع في الترتيب العام جامعاً 39 نقطة كافضل حصاد في تاريخ مشاركات الفريق بدوري المحترفين.