شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يحرز هدفا قاتلا للأهلى أمام صن داونز بالدقيقة 89.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز صلاح محسن الهدف الثاني للأهلى فى مرمى صن داونز الجنوب أفريقى بالدقيقة 89 فى المباراة التى تجمعهما حاليًا على ملعب الأهلى والسلام، فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وكان طاهر محمد طاهر قد أحرز الهدف الأول للأهلى من صاروخية فى مرمى أونيانجو حارس صن داونز بالدقيقة 23 من أحداث المباراة.

الأهلى بدأ المباراة بتشكيل يضم كلاً من: حراسة المرمى محمد الشناوى، فى الدفاع.. رامى ربيعة، بدر بانون، محمد هانى، أيمن أشرف، فى الوسط.. عمرو السولية، ديانج، محمد مجدى قفشة، فى الهجوم.. حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.

فيما ضم تشكيل صن داونز كلاً من: حراسة المرمى: دينيس أونيانجو، خط الدفاع: ناسيمينتو – موسى ليبوسا – ريفالدو – مورينو، خط الوسط: موديبا – مابوي – موكوليسي، خط الهجوم: سيرينو – موتوبا – شالوليلي.

ويخوض المارد الأحمر المباراة بدوافع قوية لمواصلة التفوق والانتقام من الفريق الجنوب أفريقى الذى هزم الأهلى فى ربع نهائى دورى الأبطال نسخة 2019 بخماسية نظيفة بدورى الأبطال ويُطيح بالمارد الأحمر من البطولة قبل أن يعود بطل مصر ويُطيح بالفريق الجنوب أفريقى من نسخة 2020 ومن الدور ذاته قبل أن يواصل الأهلى رحلة التتويج باللقب الأفريقي.