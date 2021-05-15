شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم السبت 15/5/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم السبت 15/5/2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وفى مقدمتها كارتيرون يجتمع مع الجهاز الطبي لمناقشة ملف المصابين، وكارتيرون يضع برنامج إعداد لمباراتي الطلائع والمصرى خلال الراحة، والمطالب المادية تهدد ضم أحمد أيمن منصور للزمالك فى الصيف.

كارتيرون يجتمع مع الجهاز الطبي لمناقشة ملف المصابين