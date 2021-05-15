شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على صن داونز بهدف طاهر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي المقامة حالياً باستاد الأهلي والسلام فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر.

ويلعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، بدر بانون، محمد هانى، أيمن أشرف، عمرو السولية، ديانج، حسين الشحات، محمد مجدى قفشة، طاهر محمد طاهر، ومحمد شريف.

بدأت المباراة حماسية وتعرض محمد شريف مهاجم الأهلي للعرقلة فى الدقيقة الثانية داخل منطقة جزاء الفريق الجنوب أفريقي، لكن الحكم السنغالي نداى رفض احتساب ضربة جزاء للأهلي.

بعد هذه الكرة الخطرة نشط أداء مستوى وأداء فريق صن داونز وشن أكثر من هجمة خطرة على مرمى المارد الأحمر ، وتعاطف القائم مع محمد الشناوي حارس الأهلي وأنقذ فرصة خطرة لبطل جنوب أفريقيا.

وواصل الضيوف هجماتهم بشكل واضح على مرمى الأهلي مع تراجع أداء لاعبو الأحمر وأشهر الحكم السنغالي بطاقة صفراء لرامي ربيعة بداعي الخشونة.

وعكس سير المباراة سجل طاهر محمد طاهر هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 23 بعدما تسلّم كرة من ديانج وراوغ لاعب من صن داونز وسدد كرة قوية سكنت شباك الضيوف.

بعد الهدف حاول صن داونز العودة للمباراة وأشهر الحكم بطاقة صفراء للمغربي بدر بانون مدافع الأهلي.

ولم يوفّر الحكم السنغالي ماجيتي نداي الحماية للاعبي الأهلي وتعرض شريف لإصابة بعد صدامه مع حارس صن داونز الذي إحتك بقوة بمهاجم الأهلي.

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات هجومية من صن داونز لأدراك التعادل لكن الشوط ينتهي بتقدم الأهلي بهدف نظيف.



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