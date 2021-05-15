شكرا لقرائتكم خبر عن حارس صن داونز يرتكب خطأ ضد محمد شريف والحكم يتغاضى عن ركلة جزاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتكب دينيس أونيانجو ،حارس مرمى فريق صن داونز، خطأ مع محمد شريف مهاجم الأهلى، بعدما دفع اللاعب بقدمه فى منتصف الظهر، إلا أن الحكم احتسبها "فاول" لصالح حارس صن داونز وتغاضى عن ركلة جزاء للأهلى فى الدقيقة 37 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد السلام، فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وسجل طاهر محمد طاهر هدف الأول فى مرمى صن داونز فى الدقيقة 23 من المباراة.

ضم تشكيل الأهلى كلاً من.. حراسة المرمى محمد الشناوى، فى الدفاع.. رامى ربيعة، بدر بانون، محمد هانى، أيمن أشرف، فى الوسط.. عمرو السولية، ديانج، محمد مجدى قفشة، فى الهجوم.. حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.

فيما ضم تشكيل صن داونز كلاً من.. حراسة المرمى: دينيس أونيانجو، خط الدفاع: ناسيمينتو – موسى ليبوسا – ريفالدو – مورينو، خط الوسط: موديبا – مابوي – موكوليسي، خط الهجوم: سيرينو – موتوبا – شالوليلي.

ويخوض المارد الأحمر المباراة بدوافع قوية لمواصلة التفوق والانتقام من الفريق الجنوب أفريقى الذى هزم الأهلى فى ربع نهائى دورى الأبطال نسخة 2019 بخماسية نظيفة بدورى الأبطال ويُطيح بالمارد الأحمر من البطولة قبل أن يعود بطل مصر ويُطيح بالفريق الجنوب أفريقى من نسخة 2020 ومن الدور ذاته قبل أن يواصل الأهلى رحلة التتويج باللقب الأفريقي.



الاهلي وصن داونز (1)



الاهلي وصن داونز (2)



الاهلي وصن داونز (3)



الاهلي وصن داونز (4)



الاهلي وصن داونز (5)



الاهلي وصن داونز (6)



الاهلي وصن داونز (7)



الاهلي وصن داونز (8)



الاهلي وصن داونز (9)



الاهلي وصن داونز (10)



الاهلي وصن داونز (11)



الاهلي وصن داونز (12)



الاهلي وصن داونز (13)



الاهلي وصن داونز (14)



الاهلي وصن داونز (15)