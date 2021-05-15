شكرا لقرائتكم خبر عن عودة علي جبر وفاروق لقائمة بيراميدز استعدادا لمواجهة أنيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن قائمته التي تدخل معسكرا مغلقا، استعدادا لمواجهة أنيمبا في كأس الكونفدرالية، ويحل أنيمبا النيجيري ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، في إطار مواجهات ذهاب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية، على أن تقام مواجهة الإياب يوم 23 مايو الجاري بمدينة أبا في نيجيريا.

وضمت القائمة المختارة 20 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس - دييجو رولان

وشهدت القائمة عودة على جبر، مدافع الفريق، بعد شفائه من إصابة "الفتق"، كما عاد إلى القائمة محمد فاروق الذى كان يعانى من تمزق فى العضلة الخلفية منذ مواجهة الاتحاد السكندرى بالدورى.

وصعد بيراميدز لربع نهائى الكونفدرالية، بعدما وصل للنقطة 12 فى المركز الثانى بدوري المجموعات بعد الرجاء المغربى صاحب الـ15 نقطة، والتقت الفرق المصرية مع أنيمبا النيجيري فى 12 مواجهة قبل صدام بيراميدز مع أنيمبا، حققت الفوز فى 8، والخسارة فى 3، والتعادل فى مباراة واحدة.