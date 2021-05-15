شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 15 / 5 /2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت العديد من الأخبار، منها المنتخب الأولمبي يستدعي مصطفي محمد و مرموش لمعسكر يونيو، لجنة التخطيط بالأهلي تفضل سفيان رحيمى على سيرينو.

المنتخب الأولمبى يستدعى مصطفى محمد وعمر مرموش لمعسكر يونيو

أرسل الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، استدعاءً رسمياً للثنائى مصطفي محمد المحترف فى جالاتا سراي التركي، وعمر مرموش المحترف فى سانت بولي الألماني، للانضمام لمعسكر الفريق خلال يونيو المقبل ضمن برنامج الاستعداد لأولمبياد طوكيو.

لجنة التخطيط بالأهلي تفضل سفيان رحيمى على سيرينو خلال الميركاتو الصيفى

تفضل لجنة التخطيط بالنادى الأهلى فكرة التعاقد مع المغربى سيفان رحيمى، نجم الرجاء المغربى، فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مقارنة بالأروجويانى سيرينو نجم صن دوانز بطل جنوب أفريقيا الذى كان هدفاً للمارد الأحمر طوال الفترة الماضية بناءً على رغبة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق. ويأتى تفضيل التعاقد مع رحيمى من جانب لجنة الأهلى لعدة عوامل على رأسها صغر سن نجم الرجاء المغربى صاحب الـ 24 عاماً بينما وصل سيرينو لعامه الحادى والثلاثين.

اللجنة الأولمبية: لا مبرر لتأجيل انتخابات الاتحادات.. والأندية تحتاج دراسة

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية استبعادها تماماً صحة ما يثار حول تأجيل انتخابات الاتحادات الرياضية بسبب جائحة كورونا، كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية.

اتحاد الكرة يعلن تنظيم مصر أمم أفريقيا للشباب 2023 ودوري أبطال الكرة النسائية

أعلن اتحاد الكرة المصري لكرة القدم على موافقة اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في اجتماعها اليوم بالعاصمة الرواندية كيجالي على استضافة مصر للنسخة الأولى لبطولة الأندية الأفريقية للكرة النسائية 2021 في أكتوبر المقبل.

التعادل يحسم مواجهة سيراميكا وسموحة فى الدورى المصرى

تعادل فريق سموحة مع نظيره سيراميكا بهدف لكل فريق في المواجهة التي جمعتهما، ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي أقيمت على ملعب السويس.

المطالب المادية تهدد ضم أحمد أيمن منصور للزمالك فى الصيف

في إطار الصفقات المنتظرة للزمالك، ظهرت عقبة كبرى أمام التعاقد مع أحمد أيمن منصور، لاعب فريق بيراميدز، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض، بعدما اشترط اللاعب تقاضي نفس راتبه الحالي مع بيراميدز حال انتقاله للأبيض وهو ما يبلغ قرابة 12 مليون جنيه ويعد هذا المبلغ بمثابة عقبة كبري أمام إتمام الصفقة، خاصة أن هناك اتجاه داخل الزمالك لتقليل الرواتب وترشيد النفقات.

المقاصة يهزم الجونة بهدف في الوقت القاتل ويتقدم مركزا بالدوري

حقق فريق مصر المقاصة الفوز على نظيره الجونة بهدف دون رد أحرزه شيمليس بيكلى فى الدقيقة 90 من عمر المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة قوية للفريقين.